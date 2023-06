Brasil Loterias estaduais são tema do maior evento do setor de iGaming, Bettech e apostas esportivas da América Latina

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Projeto de lei visa atualizar a legislação sobre o tema no Rio Grande do Sul Foto: Agência Brasil Projeto de lei visa atualizar a legislação sobre o tema no Rio Grande do Sul. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O deputado estadual Professor Claudio Branchieri (Podemos) participou do BiS SiGMA Américas, o maior evento do setor de iGaming, Bettech e Apostas Esportivas da América Latina, realizado em São Paulo na semana passada.

A programação contou com um painel dedicado às loterias estaduais, que é objeto do projeto de lei 223/2023, apresentado pelo parlamentar com o objetivo de atualizar a legislação sobre o tema no Rio Grande do Sul.

A proposta, que está em tramitação na Assembleia Legislativa, tem o objetivo de promover incremento aos cofres do Estado a partir da exploração da Lotergs. “O serviço público de loterias é um importante mecanismo de arrecadação para realizar investimentos em diversas áreas, observado o percentual obrigatório à seguridade social. Para retomar a execução do serviço, faz-se necessária a atualização da legislação”, justificou o parlamentar.

