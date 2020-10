Magazine Luan Santana curte sua solteirice em Tulum, no México

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Cantor, que é mais discreto, havia prometido aos fãs que mostraria mais de sua vida e postou fotos sem camisa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Luan Santana e Jade Magalhães colocaram um fim no noivado e o cantor foi espairecer em um lugar que as celebridades adoram bater carteira: Tulum, no México.

O cantor, que havia prometido para seus fãs que compartilharia mais de sua vida, divulgou dois cliques em que aparece sem camisa enquanto caminhava para a praia. “Colocar filtro nesse mar é pecado”, escreveu, durante a tarde deste domingo (25), no Instagram.

Participação no Altas Horas

Luan Santana foi o convidado principal do programa “Altas Horas” de sábado (24). Em uma longa entrevista com Serginho Groisman, o cantor falou sobre o início de sua carreira, as expectativas que tinha e os planos de uma carreira internacional. Apesar da conversa, Luan nem citou a ex-noiva, Jade Magalhães, com quem rompeu o relacionamento de 12 anos recentemente. Durante o bate-papo virtual, o apresentador convidou Giulia Be para entrar na conversa e a artista foi só elogios ao companheiro de profissão, com quem gravou o hit “Inesquecível”. “Ele tem uma voz muito impressionante, um instrumento a parte. É o melhor vocalista do Brasil”, disse, deixando Luan visivelmente sem jeito.

Web aponta química

Pelo Twitter, fãs dos artistas acompanharam e comentaram a participação de Luan Santana e Giulia Be no “Altas Horas”. “A química deles acaba comigo. É tanto gatilho…”, assumiu uma internauta. “Juro que queria acreditar q não tinha nada entre o Luan Santana e a Giulia Be, mas assistindo o ‘Altas Horas’ está difícil…. Eles mesmos não cooperam”, assumiu mais uma fã. “Se até eu tô com ciúmes da Giulia Be com o Luan Santana, imagine a Jade, coitada”, disse outra, citando um dos motivos especulados sobre o término do noivado de Luan e Jade, mas negado por Giulia.

Livro de amor

Em determinado momento da entrevista, Giulia contou que presenteou Luan com um livro especial. “Eu dei um livro pro Luan uns dias atrás chamado ‘Amor para corajosos’. Esse livro fala um pouco de vários tipos de amor. Ele é de um filósofo que chama Luiz Felipe Pondé. E eu falei pro Luan que esse livro mudou o meu jeito de escrever várias coisas”, disse. E na web internautas especularam: “Só eu que tô com essa paranoia de que existe algo entre Luan Santana e Giulia Be? Dar um livro que fala sobre amor pra um cara comprometido. Sei lá, Vitão tá diferente”, comentou uma seguidora referindo-se ao polêmico início de namoro de Vitão e Luisa Sonza após o término da cantora com Whindersson Nunes. “Porque não assumem logo?”, questionou outra fã. “Eles vão assumir o namoro daqui a pouco, vocês vão ver”, opinou mais uma.

