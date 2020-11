Magazine Luan Santana fará live no Pantanal neste domingo para alertar sobre as queimadas

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Luan teve a ideia da transmissão online em setembro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Luan Santana fará uma live inédita durante a pandemia do novo coronavírus. O sertanejo se apresentará direto do Rio Paraguai, na região do Pantanal, na tarde deste domingo (22). Ele teve a ideia da transmissão online em setembro.

“Se o Pantanal chama, a gente vai”, escreveu o cantor na legenda da foto em que aparece em frente a um avião.

O sertanejo também veste uma camiseta com imagens de animais que correm risco de extinção por causa das queimadas.

Os fãs que quiserem ajudar a campanha, podem acessar o site do próprio cantor. Além de camisetas temáticas, há máscaras de proteção contra a covid-19 e canecas com imagens de animais. Todo o valor arrecadado com as vendas vai para o combate as chamas na região e trabalhos preventivos.

Em julho, o Pantanal teve recorde de queimadas em 22 anos no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, a alta foi de 530% em seis meses.

Na quarta-feira, Luan Santana estreou uma microssérie de videos nas redes sociais para mostrar como é necessária a ajuda ao Pantanal.

A live, transmitida neste domingo, direto do Pantanal, será às 17h, pelo horário de Brasília, no canal do cantor no YouTube e pela National Geographic.

