Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Luan Santana está no México e precisou se isolar devido a furacão. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em uma viagem ao México desde o dia 18 de outubro, onde encontra compositores latinos e grava músicas inéditas a fim de investir em sua carreira internacional, Luan Santana passou por um verdadeiro susto. O cantor e os seus produtores precisaram se isolar em uma casa na cidade de Tulum e não podem sair por conta do Furacão Zeta, que chegou ao país entrando pela região em que estão hospedados.

Ao mandar notícias para a sua família, ele explicou sobre a dificuldade de comunicação em que se encontra. Luan chegou ao país um dia antes de anunciar publicamente o fim de seu noivado com Jade Magalhães, com quem estava há 12 anos.

“Ontem, o Furacão Zeta chegou ao México entrando por Tulum. Estamos nesse momento sem muita comunicação, mas estamos bem e seguros. Somos muito abençoados por no Brasil não ter problemas e forças da natureza como essa… Em breve estou de volta”, avisou o artista ao seu pai e empresário, Amarildo Santana.

Na manhã de terça-feira, o cantor havia publicado em suas redes sociais uma foto de um passeio que fez em Tulum, na Península de Yucatan, região que agora é acometida pelo furacão.

Nos últimos dias, ele mostrou ainda outros passeios que fez pela cidade. “Pôr um filtro nesse mar é pecado”, escreveu na legenda de uma foto em que visitava uma praia paradisíaca.

Na última semana, Luan anunciou que fará uma live no dia 22 de novembro com o objetivo de arrecadar fundos para o para o movimento “O Pantanal Chama”, da instituição SOS Pantanal, que combate os incêndios na região. O show vai ocorrer em pleno Rio Paraguai, diretamente de uma chalana, com exibição ao vivo pelos canais do artista e das instituições ligadas ao movimento. O cantor é natural de Campo Grande e padrinho do Instituto Arara Azul há seis anos.

