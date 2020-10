Dicas de O Sul Ospa Live destaca suítes de Nepomuceno e Holst com formação de câmara

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Orquestra de Câmara da Ospa será regida pelo maestro Evandro Matté. Foto: Carol Chaves/Ascom Ospa Orquestra de Câmara da Ospa será regida pelo maestro Evandro Matté. (Foto: Carol Chaves/Ascom Ospa) Foto: Carol Chaves/Ascom Ospa

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) prepara uma apresentação especial, com formação reduzida, para a 27ª edição do Ospa Live. No próximo sábado (31), às 17h, a Orquestra de Câmara da Ospa sobe ao palco com Serenade, de Edward Elgar (1858-1934), St. Paul’s suite, de Gustav Holst (1874-1934), e Suíte antiga, de Alberto Nepomuceno (1864-1920), cujo centenário de morte é lembrado em outubro. O concerto tem regência e direção artística do maestro Evandro Matté e é transmitido ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube, diretamente da Casa da Ospa.

Finalizada em março de 1892, a Serenata de Elgar estreou parcialmente num concerto particular para a União Musical de Worcester, da Inglaterra. A obra é disposta em formação para uma orquestra de cordas e teve sua primeira audição completa realizada apenas alguns anos depois.

Elaborada enquanto Holst era diretor musical da St. Paul’s Girls’ School, a suíte foi a primeira obra escrita na instituição de ensino, onde ele ocupou o cargo por cerca de três décadas. A peça, além de homenagear o local, inspira-se no folclore inglês, cujas referências se observam no nome dos movimentos.

Alberto Nepomuceno, que morreu em 16 de outubro de 1920, revela uma influência intertextual direta no trabalho de Edvard Grieg para a composição de sua suíte. Numa viagem, o compositor brasileiro hospedou-se na casa do nacionalista norueguês, que reforçou o paradigma do idioma como modelo para a construção de seu repertório.

Ospa Live

O projeto Ospa Live, em formato on-line, busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e convidados realizam apresentações, em grupos reduzidos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da Ospa. As exibições são transmitidas ao vivo, sem a presença física do público. Os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Fraport Brasil. Os apoiadores da Temporada Artística são Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Ospa Live

Quando: 31 de outubro (sábado), às 17h

Onde: pelo canal do YouTube da OSPA

Acesso em bit.ly/ospalive27

Elgar, Edward (1857-1934)

• Serenade for strings in E minor, Op. 20

I. Allegro piacevole

II. Larghetto

III. Allegretto

Holst, Gustav (1874-1934)

• St Paul’s suite in C major, Op. 29, Nº. 2

I. Jig: Vivace

II. Ostinato: Presto

III. Intermezzo: Andante con moto

IV. Finale (The Dargason): Allegro

Nepomuceno, Alberto (1864-1920)

• Suíte antiga, Op. 11

I. Prelude

II. Menuet

III. Air

IV. Rigaudon.

