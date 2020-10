Dicas de O Sul Porto Alegre em Cena traz grupo dinamarquês em performance online

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Apresentações serão realizadas pela plataforma Zoom. Foto: SMC/PMPA Apresentações serão realizadas pela plataforma Zoom. (Foto: SMC/PMPA) Foto: SMC/PMPA

Recoil Performance Group, da Dinamarca, apresenta performance em formato online nesta quinta (29) e sexta-feira, (30) na programação da 27ª edição do Porto Alegre Em Cena. A instalação coreográfica virtual do grupo de Copenhague ocorre às 18h, 18h45, 20h e 20h45 na plataforma Zoom. Os ingressos são limitados com preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Em As I Collapse, Tina Tarpgaard mostra que não existe um “eu” isolado quando pensamos que somos feitos por um complexo composto por água e milhares de seres invisíveis. Ou melhor, invisíveis até que Tina nos apresente a eles – e a nós mesmos – de uma forma inusitada.

Com uma performance disruptiva, a instalação dinamarquesa aborda a cognição e a sensibilidade entre os seres vivos explorados por meio do elemento água. Na instalação cênica virtual, uma dos participantes é a microalga luminosa Pyrocystis Fusiformis que, em movimento e em grupo, se torna visível até mesmo do espaço.

A atração encerra os espetáculos internacionais desta edição do festival, com imagens planejadas para a reflexão e um dinâmico jogo mental com o público. Como seria ser adotado por esses seres microscópicos? O que significaria se adaptar ao seu habitat, sua organização? Quando o “eu” entra em colapso e o “nós” se eleva acima dele? Estas e outras perguntas que vão flutuar ao longo da obra do Recoil Performance Group.

Ficha técnica:

Concepção e coreografia: Tina Tarpgaard

Performer: Camila Ferraz

Texto: Ida Marie Hede e Nelly Zagora

Desenho de som e vídeo: Mikkel Larsen

Artista pesquisador/Consultor: Pei-Ying Lin

Produtor: Carlos Calvo

RP: Ida Fredericia

Gráficos, fotos e vídeo: Søren Meisner

Duração: 25 minutos

Língua: Português

A peça tem o apoio do CPH Stage e The Danish Arts Council.

Programação quinta-feira, 29

– Live Comendo a Cena: Valéria Barcellos & Convidados

12h, gratuito

– Conversas em Cena

Kamala Todd e Cease Wyss

15h30, gratuito

– Performance antiaglomeração Terminal

17h, gratuito

– Conversas em Cena

18h, gratuito

– Apresentação internacional

As I Collapse

18h, 18h45, 20h e 20h45

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada)

– Apresentação 15º Prêmio Braskem Em Cena

19h, gratuito

– Em Quadros

Chá da Meia Noite

20h, gratuito

– Apresentação Internacional

Body A

20h30, gratuito

Programação sexta-feira, 30

– Ponto de Encontro

Bruna Paulin + Podcast Crônicas do Amanhã (O Sonho)

11h, gratuito

– Conversas em Cena

Andreia Pires e Andrei Bessa

15h30, gratuito

– Performance antiaglomeração

Terminal

17h, gratuito

– Conversas em Cena

Mini Ball Coisa de Pretes – Panê no (Cis) tema

18h, gratuito

– Apresentação Internacional

As I Collapse

18h, 18h45, 20h e 20h45

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada)

– Apresentação 15º Prêmio Braskem em cena

Mini Ball Coisa de Pretes – Panê no (Cis)tema

19h, gratuito (ingressos limitados)

– Em Quadros

DI-ÁS-PO-RA

20h, gratuito

– Apresentação Internacional

Body A

20h30

– Mostra de resultado

Inquieta Cia: Residência Artística Forte

21h, gratuito (ingressos limitados).

Divulgados resultados dos julgamentos de recursos de inscrições na Lei Aldir Blanc

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura) publicou, em edição extra no Dopa (Diário Oficial) desta quarta-feira (28), o resultado do julgamento dos recursos nas etapas de habilitação em segunda chamada e homologação para fins do recebimento do subsídio previsto no Artigo 2°, inc. II da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). As entidades abaixo, que tiveram seus recursos deferidos referentes à etapa de habilitação em segunda chamada das inscrições efetuadas após o dia 31 de agosto, deverão encaminhar, por meio deste link, a documentação exigida no art. 10 da Portaria 99/2020 até terça-feira, 3 de novembro.

Já as entidades que tiveram seus recursos de fase de homologação deferidos para o recebimento dos subsídios, no lote 1 ou 2, conforme publicação no Dopa nos dias 19 e 22 de outubro. As entidades deverão enviar para o e-mail leialdirblancpoa@gmail.com o recibo referente ao valor da primeira parcela, preenchido e assinado, até terça-feira (3/11) identificando no assunto do e-mail: recibo e o número de inscrição.

