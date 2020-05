Celebridades Luana Piovani fala sobre a pressão por um padrão de beleza ideal e desabafa: “Fui educada para ter o corpo perfeito”

12 de Maio de 2020

Foto: Divulgação

Luana Piovani, de 43 anos, fez um desabafo sobre seu corpo, no Instagram, ao lembrar de um acidente que sofreu quando ensaiava para o quadro “Dança dos Famosos”, em 2013, no programa “Domingão do Faustão”, da TV Globo.

“Meu primeiro trauma com meu corpo aconteceu quando não respeitei meus limites. O ensaio para a Dança dos Famosos já tinha acabado e mesmo não conseguindo, eu pedi para colocarem a música mais uma vez. Foi aí que tive uma lesão que traumatizou meu corpo até hoje”, lembra. “Eu tenho muita dificuldade com limites porque tudo que diziam ser impossível, eu fui lá e consegui”, afirmou.

A apresentadora refletiu sobre como ter um padrão de beleza ideal sempre guiou sua carreira, que começou como dançarina e modelo. “Eu fui educada para ter um corpo perfeito dentro de uma forma tal, medida tal, por dançar a vida inteira, ser bonita e ter trabalhado como modelo”, explicou.

Ela afirmou que tem acompanhado a temática do “Corpo Livre” e que isso ajuda a reeducá-la com relação à maneira como ela trata o próprio corpo.

