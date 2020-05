Magazine Andressa Urach diz que doou o dinheiro que ganhou se prostituindo e confessa: “Não tenho absolutamente nada”

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

"A prostituição é como uma areia movediça. Você vai se afundando e não consegue sair", disse Andressa Foto: Divulgação

Andressa Urach está animada com a estreia de seu programa “Diário de Uma Ex-Garota de Programa”, nesta terça-feira (12) para uma plataforma online evangélica. A apresentadora vai entrevistar mulheres que supostamente deixaram a prostituição e falou que tenta inspirar transformações.

“A prostituição é como uma areia movediça. Você vai se afundando e não consegue sair, acha que não vai ser capaz de fazer outra coisa, vai se matando… Muitas garotas de programa têm depressão e pensamentos suicidas, são desprezadas pela sociedade, desacreditadas pela família e até por elas mesmas. Só quem vive dentro da prostituição consegue entender o fundo do poço que a gente chega. Mutilamos a própria alma. Quero alcançar essas mulheres e mostrar para elas que, assim como eu, outras saíram dessa, venceram seus traumas e tiveram suas vidas transformadas. Algumas já têm marido e família, respeitam valores, suas vidas, seus corpos. Hoje elas têm paz! Nosso objetivo com esse programa é mostrar para as mulheres que ainda estão na prostituição que existe uma saída”, explica Andressa, que se converteu evangélica e costuma “pregar a palavra” nas redes sociais e agora também na TV digital.

A gaúcha deixou a carreira de modelo e garota de programa após quase morrer devido a uma infecção decorrente de aplicações de hidrogel nas coxas e bumbum.

Urach alega que a prostituição acontece com mais frequência entre pessoas do meio artístico. “Infelizmente, a prostituição, direta ou indireta, é muito comum entre musas de carnaval, modelos e celebridades. Muitas se vendem por bolsas, sapatos, vida boa… Mantêm relacionamento por interesse, não só pelo dinheiro. Eu vivi isso e posso afirmar com propriedade que a rede social do mundo das celebridades é uma grande mentira. Elas vivem uma felicidade ilusória. Ainda mais com o dinheiro sujo que vem com a prostituição.”

