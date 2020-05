Celebridades Rihanna posa de calcinha e sutiã: “Geralmente sou humilde, mas não com lingerie”

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Cantora usou peças de sua marca, Savage X Fenty Foto: Reprodução Cantora usou peças de sua marca, Savage X Fenty. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Rihanna publicou cliques arrasadores no Instagram na noite desta segunda-feira (11) usando peças de sua marca de lingeries, Savage X Fenty. “Geralmente sou humilde, mas não com lingerie”, legendou ela.

As duas fotos de calcinha e sutiã postadas por Rihanna tiveram mais de 7 milhões de curtidas e centenas de comentários, exaltando a beleza da cantora.

Além do lado empresarial com a grife, Rihanna segue com sua carreira musical. Em março, ela lançou a música Believe It, em parceria com PARTYNEXTDOOR.

