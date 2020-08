Luana Piovani está matando a saudade dos filhos, após eles passarem alguns dias de férias com o pai, Pedro Scooby, viajando pela Europa. A atriz curtiu a quarta-feira (19) na praia com os gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 8, e compartilhou uma foto sorridente ao lado deles no Instagram. “Vida! Cuida da sua vida e tudo flui”, legendou ela, que na imagem ainda estão presente uma amiga da atriz com o filho.

Foi então que um seguidor comentou o post. “Que falta faz um pai”, escreveu o rapaz, se referindo a Scooby e mostrando que estava sendo irônico ao usar emojis de “risada”. “Nem fale”, respondeu Piovani.

Outra pessoa, no entanto, levou a sério a mensagem do outro seguidor e disse que a ausência do pai nem sempre é ruim. “Que falta faz um pai’. Em minha singela e simples opinião, depende. Se for aquele pai ‘na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, prometo ser fiel, darei minha vida por você, prometo te amar até o fim dos tempos, prometo respeitar e aceitar as diferenças, etc’, acredito ser esse o pai de verdade! Sendo diferente disso, com todo respeito, é o mesmo do mesmo”, declarou. “Mas são raríssimas as exceções, bem sei”, rebateu Piovani.