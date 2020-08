Nanda Costa celebrou o Dia do Orgulho Lésbico compartilhando vídeo inédito com Lan Lanh. Na noite desta quarta-feira (19), a atriz agitou os internautas do Instagram ao compartilhar, pela primeira vez, o pedido de casamento que fez à percussionista. Gravado em maio de 2019, a artista aparece ainda com os cabelos loiros, visual anterior ao começar a gravar a novela “Amor de Mãe”, enquanto a mulher exibia as madeixas em azul bebê. “Estamos comemorando o Dia da Visibilidade Lésbica”, comentou.

Nas imagens, Nanda Costa surpreende Lan Lanh com o pedido de casamento. Com uma taça de champanhe nas mãos, a compositora brasileira fica olhando para as caixas com alianças e vai direto para dar um beijo na atriz, representando o seu “sim”.

No momento, as duas pareciam estar em volta de amigos, que caíram no grito, comemorando a novidade do casal. “Hoje, 19 de agosto é o Dia do Orgulho Lésbico. Então eu vou comemorar compartilhando essa lembrança com vocês, desse pedido de casamento com direto a aliança e beijo na noiva”, legendou Nanda, que diminuiu a frequência nas redes sociais.