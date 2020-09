Celebridades Luana Piovani sobre atual mulher do ex-marido: “É uma santa”

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A separação de Luana e Pedro sempre movimentou as redes sociais Foto: Divulgação A separação de Luana e Pedro sempre movimentou as redes sociais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao responder um seguidor neste sábado (19), Luana Piovani teve mais um dos seus momentos de “sinceridade” e falou que a modelo Cintia Dicker, atual mulher de seu ex-marido, Pedro Scooby, é “uma santa”.

Ao ser questionada por uma fã se os três filhos do ex-casa, Dom, Bem e Liz estão morando com o surfista e que a madrasta seria “uma santa”, a atriz foi direta: “Que ela é uma santa, não há dúvida. Mas morando com o pai, estão sim, nos dias do pai. Mas aqui é tudo em família. Deu saudade, gruda”, respondeu Luana.

A separação de Luana e Pedro sempre movimentou as redes sociais, ora com vídeos de desabafo por parte da atriz sobre a responsabilidade paterna, ora com declarações do surfista de que a ex sempre “fez sua caveira”:

“Você tem um namorado maravilhoso e podia ficar com ele para parar de me encher o saco. Porque me encheu o saco quando eu estava com a Anitta e parecia ser mais inveja dela do que qualquer outra coisa. Encheu o meu saco de novo quando eu estava com a Cintia, mas enfim”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades