Luana Piovani testa positivo para o coronavírus e fica isolada em quarto longe dos filhos: "Na jaulinha"

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

A apresentadora contou que está isolada em quarto de sua casa, sem ter contato com as crianças Foto: Reprodução/Instagram A apresentadora contou que está isolada em quarto de sua casa, sem ter contato com as crianças. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani entrou para o grupo dos famosos que testaram positivo para o novo coronavírus. Em uma live no YouTube, neste domingo (20), a atriz revelou que descobriu que estava com a Covid-19 assim que retornou de sua viagem de Paris, na França.

Morando em Portugal, com os filhos, Bento, Liz e Bem, a apresentadora contou que está isolada em quarto de sua casa, sem ter contato com as crianças e todas as pessoas que estiveram com ela durante suas férias estão em quarentena também.

“Testei, sim. Estou covidiana. Por isso estou trancada no quarto. As crianças não podem passar da porta para cá… Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha, a Maiara coloca a comida aqui na porta”, explicou.

