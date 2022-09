Grêmio Lucas Leiva deve voltar para o time titular do Grêmio; confira os relacionados no jogo contra o Novorizontino pela Série B

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Grêmio treinou pela manhã e embarcou para São Paulo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quinta-feira (15), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o elenco do Grêmio finalizou seus preparativos visando o duelo diante do Novorizontino, na sexta-feira (16), em São Paulo, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com os portões fechados à imprensa e com muita chuva, o comandante Renato Portaluppi aproveitou a privacidade para montar a equipe que vai a campo. A expectativa é que o meia Lucas Leiva volte ao time titular do tricolor.

Com a lesão de Campaz, no início da partida do último final de semana, na Arena, contra o Vasco da Gama, e a suspensão de Bitello pelo terceiro cartão amarelo, Renato terá que modificar a equipe que vinha sendo repetida nos últimos dois jogos. A divulgação ocorrerá apenas uma hora antes do início da partida.

A delegação ficará concentrada na cidade de São José do Rio Preto e a chegada está prevista para as 18h50.

Confira abaixo a lista dos atletas relacionados

Goleiros: Adriel, Brenno e Gabriel Grando

Zagueiros: Bruno Alves, Geromel, Gustavo Martins e Natã

Laterais: Diogo Barbosa, Edilson, Rodrigo e Thiago Rosa

Meias: Biel, Gabriel Silva, Lucas Leiva, Lucas Silva, Pedro Lucas, Thaciano, Thiago Santos e Villasanti.

Atacantes: Diego Souza, Elkeson, Émerson e Guilherme.

