Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

O Inter informa que irá abrir de forma gradual o anel superior do estádio. Partida feminina contra o Corinthians ocorre no domingo, no Beira-Rio Foto: Staff Images/CBF Foto: Staff Images/CBF

Tendo em vista que a torcida do Inter atendeu ao pedido do clube para apoiar as gurias coloradas e que, até o momento, já são mais de 15 mil pessoas que confirmaram presença para o jogo do próximo domingo (18), o Inter informa que irá abrir de forma gradual o anel superior do estádio Beira-Rio.

As coloradas enfrentam o Corinthians na primeira partida da final do Brasileirão Feminino.

A partir de agora, os torcedores colorados poderão adquirir ingressos sem custo mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível para os portões 10, 11 e 12. A abertura gradual se dá por conta de questões operacionais e de custos do estádio.

Assim, a projeção passa dos 12 mil iniciais para 20 mil. A torcida adversária terá um espaço reservado de mil lugares. Até agora, restam espaços nos portões 3 e 7 no anel inferior.

