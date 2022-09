Grêmio Sessão solene do Conselho Deliberativo comemora os 119 anos do Grêmio

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Futebol Feminino deu o tom na noite festiva desta quarta-feira Foto: Morgana Schuh/Grêmio Foto: Morgana Schuh/Grêmio

Na noite desta quarta-feira (14), dentro da Programação Oficial dos 119 anos do Grêmio, ocorreu a tradicional sessão solene do Conselho Deliberativo, no auditório da Arena, em Porto Alegre.

O encontro foi comandado pelo presidente da Casa, Carlos Biedermann, que formou a mesa principal ao lado do seu vice, Alexandre Bugin; do presidente do Conselho de Administração e Presidente do Clube, Romildo Bolzan; e dos secretários do CD, Thiago Brunetto e Luiz Fernando Santos

Depois das palavras iniciais de Bierdermann abrindo a sessão, o presidente Romildo Bolzan saudou os presentes e enalteceu os 119 anos do clube: “O Grêmio é uma instituição de muitas glórias, dono de uma trajetória de evolução, construindo um patrimônio histórico de valores para o Rio Grande do Sul e o Brasil”, falou o mandatário.

Na continuação do evento, ocorreu uma homenagem às atletas do futebol feminino do Grêmio que atuaram pela Seleção Brasileira na Copa América da Colômbia, no último mês de julho.

A oradora e convidada da noite foi a ex-atleta, Marianita Nascimento, ferrenha lutadora e defensora do Futebol Feminino e percursora da modalidade dentro do Tricolor, quando foi uma das responsáveis e capitã da primeira equipe das Gurias Gremistas, em 1980. Ela também fez a entrega de uma camisa personalidade ao Museu do Clube.

Como ocorre tradicionalmente, a sessão finalizou com todos cantando o Hino Oficial do Grêmio.

