Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Autor de um dos gols na vitória sobre o Vasco, e o primeiro com a camisa tricolor, Lucas Silva concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa segunda-feira (7). Feliz pelo gol de pênalti, o jogador demonstrou a satisfação em carimbar as redes com a camisa gremista pela primeira vez.

”Eu estava ansioso pelo gol, já tentando desde o início da temporada, carimbando a trave, o goleiro fazendo boas defesas. Acho que na hora certa iria sair, no jogo de ontem, antes do gol eu já tinha acertado a trave, e logo depois sofri a penalidade. Treino bastante pênalti, e já pedi para o Renato me escalar para bater. Tava super confiante, muito feliz pelo primeiro gol com a camisa tricolor.”, disse o jogador. Lucas iniciou a partida no banco, na metade do segundo tempo, entrou no lugar de Pinares, que também carimbou as redes na partida.

A última derrota do time tricolor foi no 2×1 contra o Santos, no dia 11 de outubro, coincidentemente, o próximo adversário gremista. E já projetando a partida da próxima quarta-feira (9), pela Libertadores, contra esse mesmo Santos, Lucas disse: ”Aquela derrota ficou para trás, nossa sequência é outra, nossa postura, nossa evolução. Vamos sem dúvida levar o fator casa nesse primeiro jogo, para conseguir um bom resultado, aproveitar nosso embalo. Confirmar um grande jogo em casa para buscar o resultado lá na Vila Belmiro.”.

Ainda sem público nos estádios, devido à pandemia do COVID-19, Lucas reflete que é um fator que faz falta tanto dentro, quanto fora de casa, principalmente quando se estão falando de decisões, como a partida contra o Santos. ”A torcida sempre faz diferença, sentimentos falta, mesmo jogando fora de casa. Precisamos nos ajustar, saber lidar com as complicações que esse ano trás.”, refletiu.

O Grêmio tem mais 2 treinamentos visando o Santos. A partida acontece na próxima quarta-feira (9), às 19h15, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

