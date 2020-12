Grêmio Grêmio x Santos: duelo brasileiro nas quartas de final da Libertadores

Grêmio e Santos se enfrentam nessa quarta-feira (9), pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Em momentos semelhantes, as equipes disputam uma vaga na semi-final da competição. Na Arena, o duelo entre dois grandes clubes, marca um bom momento do futebol brasileiro.

GRÊMIO

O mandante vêm de um embalo de 16 jogos sem derrota. No Campeonato Brasileiro, garantiu a 4° posição, com 40 pontos. A última partida, contra o Vasco, foi de goleada. Os 4 gols marcaram o entrosamento dos jogadores gremistas. No entanto, a temporada foi oscilação. Na competição nacional, desceu e subiu durante quase todo o 1° turno, mas agora sobe constantemente, somando 57% de aproveitamento.

Na Copa Libertadores, enfrentou o Guarani do Paraguai nas oitavas de final. E venceu com facilidade o adversário, garantindo a classificação com um agregado de 4×0, fazendo 2 gols nas duas partidas. Já na Copa do Brasil, é semifinalista, enfrenta o São Paulo no próximo dia 23.

SANTOS

A equipe do técnico Cuca, é 8° colocado do Campeonato Brasileiro. A temporada foi de oscilação na parte de cima da tabela, contando uma vitória sobre o Grêmio, no 1° turno da competição. Na última rodada, teve clássico paulista. A partida contra o Palmeiras, que terminou em 2×2 garantiu 1 ponto apenas para a equipe santista, que soma 52% de aproveitamento.

Na Copa Libertadores, enfrentou a LDU nas oitavas de final. Venceu a primeira partida, fora de casa, por 2 a 1. Na Vila Belmiro, teve jogo com expulsão e perdeu de 1 a 0, garantindo a classificação devido ao gol qualificado. Ademais, na Copa do Brasil caiu nas oitavas de final para o Ceará.

Sobretudo, o retrospecto do confronto dos gaúchos contra os santistas, quem vence é a equipe de São Paulo. São 90 jogos, com 29 vitórias do Grêmio, 37 vitórias do Santos e 24 empates.

O jogo acontece nessa quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

