Grêmio Maicon fala sobre momento com lesões e projeta partida contra o Santos: ”Muita concentração e foco

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 8 de dezembro de 2020

Com o Grêmio embalado em 16 jogos sem derrota, o volante gremista Maicon concedeu uma entrevista coletiva refletindo sobre o momento tricolor. O jogador que passou por um período complicado envolvendo lesões, retornou aos poucos à equipe tricolor e hoje tem retornado aos poucos ao seu espaço na titularidade.

“O mais importante é termos dado essa volta por cima, pois realmente não estávamos apresentando um bom futebol. Mas temos que ter os pés no chão pois ainda tem muito pela frente.”, disse Maicon. A última derrota do Grêmio foi para o Santos, no dia 11 de outubro, o próximo adversário tricolor, pela Libertadores.

O jogo de ida das quartas de final, contra o Santos, acontece nessa quarta-feira (9), na Arena. A vantagem de jogar em casa não deixa que o time gremista não se prepare da mesma maneira. “Vamos manter os pés no chão, continuar trabalhando. Temos que ter muita concentração e foco para esta primeira partida, para não tomar gols e assim conquistarmos um bom resultado.”, destacou o volante.

Com as lesões, Maicon não teve um bom aproveitamento na equipe titular do Grêmio em 2020. Sofreu uma pancada na partida do Juventude, nas oitavas de final da Copa do Brasil, que o tirou de campo por mais de 3 semanas, agora com o retorno, o jogador trabalha para suportar a sequência de partidas. “Eu tenho trabalhado bastante para poder suportar o jogo inteiro. Mas acho que o mais importante é a qualidade do grupo, independente de quem entre. O quanto eu vou jogar eu não sei, mas espero poder ajudar.“, concluiu.

O jogo entre Grêmio e Santos acontece nessa quarta-feira (9), na Arena, às 19h15 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio