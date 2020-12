Grêmio Prováveis escalações: confira quem deve ir à campo em Grêmio x Santos

Por Silvia Macedo * | 9 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Essa quarta-feira (9) é noite de duelo brasileiro na Libertadores. Grêmio e Santos se enfrentam na Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Tricolor gaúcho vêm embalado de uma sequência de 16 jogos de invencibilidade. Nas oitavas de final, eliminou o Guarani-PAR aplicando 2×0 nas duas partidas. Na partida de volta, na semana passada, inclusive com preservação de sete titulares. Pelo Brasileirão, goleou o Vasco por 4 a 0, último domingo.

Por outro lado, o Santos vêm de um momento de oscilação. No último sábado, empatou em 2×2 com o Palmeiras pelo clássico paulista. Na Libertadores, porém, o Peixe tem campanha 100% como visitante até o momento. Nas oitavas de final, venceu a LDU no Equador por 2 a 1,a na Vila Belmiro, perdeu de 1 a 0.

GRÊMIO

A equipe gremista vêm montada com força máxima para partida contra o Santos. A grande parte dos jogadores também estava em campo na vitória sobre o Vasco, por 4 a 0, no domingo (6). A novidade é do zagueiro Kannemann, que retorna após um mês longe por problemas musculares. Já o destaque, Jean Pyerre, não jogou a partida contra o Vasco, já que sentiu dores após a vitória sobre o Guaraní. Portanto, ainda é dúvida e pode dar lugar a Pinares, novamente.

Provável escalação:

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando, Jean Pyerre (Pinares) e Pepê; Diego Souza

Os desfalques, entretanto, são poucos. Apenas Paulo Miranda, em recuperação física, Alisson, com uma lesão no tornozelo direito e Leonardo Gomes em recuperação após cirurgia no joelho direito, compõem o departamento médico.

SANTOS

A equipe do técnico Cuca vêm quase completa. A dúvida remanescente é do zagueiro Lucas Veríssimo, que, insatisfeito pelo insucesso na sua ida ao Benfica, na segunda-feira (7) não compareceu ao treinamento e pediu para não jogar. No entanto, em conversas com o técnico Cuca, o jogador ainda é convencido a jogar. Seu substituto imediato era Luiz Felipe, que foi expulso na partida contra a LDU. Laércio deve ganhar uma chance.

Provável escalação:

John; Pará, Laércio (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Jean Mota)

Os desfalques são de Luiz Felipe, suspenso. Carlos Sanchéz, Vladimir e Raniel estão no departamento médico.

O jogo entre as duas equipes acontece nessa quarta-feira (9), às 191h15, na Arena. E você acompanha tudo na Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

