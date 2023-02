Grêmio Lucas Silva pode deixar o Grêmio e desembarcar no Santos

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lucas Silva é um dos atletas negociáveis do elenco Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lucas Silva é um dos atletas negociáveis do elenco (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tendo apenas uma partida disputada na temporada de 2023, Lucas Silva pode deixar o Grêmio. O volante tem o seu nome tratado dentro do Santos. Após as contratações recentes, o departamento de futebol gremista procura um jeito de reduzir a folha salarial, que no momento está acima do valor previsto.

Lucas não ficou no banco de reservas no empate, por 0 a 0, contra o São Luiz, no sábado (18). Na última partida, o técnico Renato Portaluppi escalou os reservas e deu minutos para os jovens da base gremista. O experiente jogador estava no banco nos oito primeiros jogos.

O atleta de 30 anos perdeu espaço no grupo com a chegada dos novos contratados. Não sendo aproveitado, Lucas Silva é um dos atletas negociáveis do elenco. No momento, o Santos é um clube que está observando a situação do jogador e deve fazer proposta que, até agora, não chegou na Arena. O estafe de Lucas não foi procurado.

Apesar disso, o jogador não possui interesse em deixar o clube gaúcho. A intenção é cumprir o contrato que termina no final desta temporada. Pelo Grêmio, o jogador tem 140 partidas e cinco gols marcados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/lucas-silva-pode-deixar-o-gremio-e-desembarcar-no-santos/

Lucas Silva pode deixar o Grêmio e desembarcar no Santos