Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Nico ficou fora dos planos do técnico Paulo Turra e sequer se reapresentou no Furacão em 16 de dezembro

Após concluir a negociação, o zagueiro Nico Hernández desembarcou em solo gaúcho nesta segunda-feira (20). O defensor chegou para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo com o Inter. O colombiano deve ser anunciado nas próximas horas. O tempo de contrato entre o clube e o atleta ainda não foi definido.

A direção do Inter começará dar início ao processo de regularização do zagueiro. O prazo para inscrição do jogador para o Gauchão acaba nesta sexta-feira (24). Se conseguir entrar na lista final, Nico poderá jogar nas últimas três partidas da competição e na final do Campeonato Gaúcho.

Para ser titular, o novo contratado terá que disputar a vaga com Vitão, Mercado, Moledo e Igor Gomes. O técnico Mano Menezes deseja contar com mais um defensor canhoto além do garoto Felipe.

O zagueiro não estava nos planos do técnico Paulo Turra e acabou não se apresentando em 16 de dezembro. O jogador estava treinando separado no CT do Caju. Com a situação, o Athletico preferiu negociá-lo com outro clube e repassou ao Inter.

