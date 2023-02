Grêmio Aproveitando o carnaval, Suárez viaja para a Serra Gaúcha com a família

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Suárez conheceu um restaurante temático em referência à fábula Alice no País das Maravilhas Foto: Reprodução Suárez conheceu um restaurante temático em referência à fábula Alice no País das Maravilhas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Aproveitando a folga de carnaval, o centroavante do Grêmio Luis Suárez aproveitou a folga com a família para conhecer a Serra Gaúcha. O camisa 9 apareceu em Gramado e Canela em parques e em um restaurante temático. Suárez esteve na Cascata do Caracol onde existe um mirante para a queda d’água de 131 metros.

O parque visitado conta com trilhas ecológicas e outras atrações que permite contato com a natureza. O local é um dos pontos mais turísticos da região. Além do passeio pela natureza, o jogador apareceu em um restaurante temático em referência à fábula Alice no País das Maravilhas.

Suárez ainda apareceu em um vídeo em uma loja que vende facas e em outro restaurante no centro de Gramado.

O Grêmio entra em campo novamente neste sábado (25), contra o Novo Hamburgo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor é o líder do Campeonato Gaúcho com 22 pontos e já está classificado para as semifinais da competição.

