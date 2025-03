Bruno Laux Luciana Genro aciona MPT contra atrasos de salários e direitos trabalhistas em hospitais de Canoas

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) acionou o Ministério Público do Trabalho e oficiou a Prefeitura de Canoas. (Foto: Reprodução/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Irregularidades trabalhistas

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) acionou o Ministério Público do Trabalho e oficiou a Prefeitura de Canoas cobrando medidas sobre os cerca de 200 trabalhadores de três unidades hospitalares do município que estão com seus salários e direitos trabalhistas atrasados. Relatadas nos hospitais Universitário (HU), Nossa Senhora das Graças e Pronto Socorro, as irregularidades incluem casos de colaboradores que há três anos não recebem férias e nem a última parcela do 13º, além de atrasos em depósitos do FGTS, descumprimento do piso da enfermagem, falta de pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores desligados, entre outras questões. “Esses atrasos configuram flagrantes violações de direitos trabalhistas. Não é possível que trabalhadores da saúde, que atuam salvando vidas, encontrem-se desamparados dessa forma”, argumenta Luciana.

Defesa do porto

A Assembleia gaúcha instalou nesta sexta-feira a Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Rio Grande, articulada pelo deputado Halley Lino (PT). Ao lado de expressivas lideranças que atuam na área portuária e hidroviária, o parlamentar traçou a linha histórica de construção do porto, surgido no final do século 19, destacando a importância da defesa da estrutura como estratégica para o estado e o país impulsionarem o desenvolvimento econômico e ampliarem a competitividade no cenário internacional. O grupo parlamentar deve trabalhar a partir de um plano estadual portuário associado ao plano hidroviário, direcionado para o novo Marco Regulatório do setor, e no transporte hidroviário, através de projeto de lei destinado a assegurar incentivos fiscais para os acessos do segmento.

Menos pedágios

O deputado estadual Paparico Bacchi (PL) protocolou na Assembleia Legislativa um requerimento para a criação da Frente Parlamentar contra os pedágios dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado do RS. Apoiado por 18 parlamentares, o grupo tem o objetivo de debater as tarifas elevadas e o grande número de pontos de cobrança previstos, frente à resistência apresentada à situação por parte da população e de setores produtivos. Para Paparico, a situação econômica do estado é vista como fragilizada e a implantação das praças de cobrança iria agravar esse cenário. “O RS encontra-se debilitado economicamente e emocionalmente, pois além de uma profunda catástrofe climática, que causou destruição, mortes e paralisação na economia, hoje, o estado atravessa uma grande estiagem, onde muitos produtores rurais estão abandonando as terras gaúchas, salas comerciais sendo fechadas, o pequeno comércio com grande dificuldade em continuar com as portas abertas e as indústrias tentando manter sua produção”, destaca o deputado.

Lei das Polícias

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado do Parlamento gaúcho realizou nesta semana sua primeira audiência pública de 2025, abordando o impacto no RS da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Mobilizado pelo deputado Leonel Radde (PT), presidente do colegiado, o encontro contou com a presença de uma série de lideranças do setor, que manifestaram preocupação com a possibilidade de a proposta de regulamentação da lei, que unifica regras sobre direitos, deveres e garantias da classe nos estados, ser encaminhada à Assembleia sem discussão com a categoria. “Não nos surpreenderá se a proposta de regulamentação for um pacote pronto, discutido a portas fechadas pela cúpula e enviado para votação às pressas na Assembleia. É claro que queremos celeridade, mas queremos também ser ouvidos e ter nossa opinião considerada”, pontuou Radde.

Viagem à Ásia

O presidente Lula estará em viagem à Ásia entre os dias 24 e 29 de março, com roteiros previstos no Japão e no Vietnã. Em território japonês, o líder do Planalto pretende negociar a abertura do mercado local para a carne bovina brasileira, além de avançar nas negociações para um acordo comercial entre o gigante asiático e o Mercosul. Na sequência, em diálogo com os vietnamitas, Lula deve debater um plano de ação para elevar o país ao nível de Parceiro Estratégico do Brasil, tipo de relação superior ao que as duas nações mantêm atualmente.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

