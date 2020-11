Lucas Jagger e Lorenzo Fragali falaram sobre a convivência com a mãe e os pais durante o 'Luciana By Night'. (Foto: Wellington Maques/RedeTV!)

Luciana Gimenez completou 51 anos de idade na terça-feira (3), e recebeu homenagem dos filhos no programa dela na Rede TV!.

Vera Gimenez, mãe da apresentadora e que está no Rio de Janeiro se recuperando de uma cirurgia, apareceu no telão para parabenizar a filha.

“Você aprontava coisas. Ficar no ônibus sem descer aí deixava a gente nervosa, subir na escada para namorar com o menino do outro lado do muro e cair e quase quebrar o braço”, contou.

Vera também lembrou de uma época em que Luciana jogava vôlei: “Você gostava de sair da escola e ir treinar e jogar vôlei”.

Os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali também participaram do Luciana By Night na terça.

Eles contaram como é a relação com os pais. Lucas é filho da apresentadora com o cantor Mick Jagger, líder dos Rolling Stones. Já Lorenzo é fruto do casamento dela com Marcelo de Carvalho, sócio e vice-presidente da RedeTV!.

Lucas falou da dificuldade em se encontrar com o pai na Inglaterra por causa da pandemia do novo coronavírus. “Sim, ele está na Europa e complica um pouco porque lá abre e fecha, abre e fecha. Imagina se eu estiver lá e não poder voltar”, desabafou.

Lorenzo passou o início da quarentena ao lado do pai, no litoral paulista. “Foi bem legal”, disse.

Durante o programa, Luciana Gimenez se divertiu com os filhos comendo um bolo de aniversário no palco.