Luciana Gimenez foi flagrada recentemente na companhia do empresário Eduardo Buffara pelo Rio de Janeiro. Em cliques feitos pelos paparazzis de plantão, a apresentadora do “SuperPop”, da RedeTV! apareceu trocando beijos em noitada carioca e, outro momento, exibindo seu corpo sequinho enquanto caminhava com ele de mãos dadas pela orla da praia de Ipanema.

Em seu Stories do Instagram, a artista confirmou aos fãs o relacionamento. “Se eu estou namorando? Estou”, disse, na noite desta quarta-feira (05).

Em conversa com seus seguidores, Luciana Gimenez entregou um pouco da sua personalidade quando está em um namoro e relacionou ao seu signo de escorpião. “Se eu curto ser escorpiana? Não tinha muito jeito, né, nasci em novembro, mas eu curto. “Mas uma coisa é verdade: não minta pra mim!”, disse a apresentadora que admitiu ser ciumenta e intensa em um relacionamento.

Luciana também está de apartamento novo. Separada de Marcelo de Carvalho desde 2018, a famosa permaneceu morando com o ex-marido no início da quarentena. “Eu fui lá, comprei móveis… Aluguei o apartamento em janeiro. Aí deu o coronavírus. Iam entregar os móveis no fim de março. Mas tá tudo fechado, fecharam as fábricas. Estou pagando aluguel, mas não consigo me mudar porque não tenho os móveis. O apartamento tá pronto, pintado… Mas não adianta espernear, se frustrar, gritar”, desabafou. Nos Stories, a apresentadora contou que a mudança já aconteceu: “Agora eu tenho duas casas”.