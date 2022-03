Brasil Luciano Hang vence processo contra Gleisi Hoffmann e Justiça determina exclusão de post mentiroso

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

(Foto: Agência Senado)

O empresário e ativista político, Luciano Hang, venceu processo de danos morais movido contra a presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann. A decisão divulgada nesta ça-feira, 22, determinou que a petista pague indenização de R$35 mil, valor que Luciano irá doar para a Apae, e exclua publicação mentirosa de suas redes sociais.

O escritório Leal & Varasquim, que representa Luciano no caso, detalha que a sentença do juiz Fábio Luis Decoussau Machado, refere-se à publicação de um vídeo nas redes sociais de Gleisi, na data de de 2020. No post, a presidente do PT acusa Luciano de sonegação de impostos, sem apresentar nenhuma prova, o que de fato não existe. Também faz colocações em tom de deboche, objetivando manchar a imagem pública do empresário. Na decisão do magistrado, ele avalia que Gleisi “fez afirmações inconsequentes que macularam a honra alheia”.

Além do pagamento da indenização, a sentença ainda determina que a deputada deverá arcar com as custas processuais. A exclusão do vídeo tem prazo de 5 dias para ser feita, sob pena de multa diária no valor de R$1 mil, já que o empresário foi submetido à situação constrangedora nas mídias sociais.

