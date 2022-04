Brasil Lucro da Vale tem queda de 24% no primeiro trimestre, para R$ 23 bilhões

Diante dos efeitos das intensas chuvas no início do ano em sua operação, a mineradora brasileira Vale apresentou um lucro líquido de R$ 23 bilhões no primeiro trimestre, queda de 24% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. O resultado mais fraco por parcialmente compensado com o preço do minério de ferro, cuja valorização ganhou ainda mais tração com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em dólares, o ganho da mineradora no período foi de US$ 4,46 bilhões.

Já a receita líquida da mineradora somou US$ 10,8 bilhões no período, recuo de 14% na comparação anual, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira (27). Ganhos menores no início do ano já tinham sido previstos pelos analistas que acompanham a empresa. Oficialmente, a Vale divulga seus dados financeiros em dólar, visto que o faturamento da companhia é majoritariamente na moeda.

O lucro líquido de US$ 4,46 bilhões da Vale no primeiro trimestre ficou 12,19% abaixo da média de US$ 5,08 bilhões, com base nas estimativas de três casas (BTG Pactual, Santander e Inter). O serviço considera que o resultado vem em linha com o esperado quando a variação para cima ou para baixo em relação às expectativas é de até 5%.

O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, admitiu o resultado abaixo do esperado por conta de um contexto mais desafiador. “Aproveitamos os volumes sazonalmente menores para realizar atividades de manutenção que nos levarão a operações mais seguras e produção sólida à frente”, afirmou, em documento que acompanha o demonstrativo entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No primeiro trimestre do ano o preço do minério de ferro, seu produto carro-chefe, foi negociado pela empresa, na média, por US$ 141,40 a tonelada, ante US$ 107,20 a tonelada no último trimestre do ano passado. No primeiro trimestre do ano passado, contudo, os preços estavam ainda mais elevados, em US$ 157,20 a tonelada.

Efeitos das chuvas

Com os efeitos do clima, a produção de minério de ferro pela Vale no intervalo entre janeiro e março atingiu 63,9 milhões de toneladas, queda de 6% em relação ao igual período do ano passado. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, houve queda de 22,5% no volume produzido. Esse efeito foi resultado da interrupção de quatro dias da Estrada de Ferro de Carajás, atrasos de licenciamento na Serra Norte e a piora da relação entre estéril e minério no mina S11D, em Canaã dos Carajás, no Pará.

Com o volume de produção e venda no início do ano, instituições financeiras já começaram a revisar suas estimativas para o ano. O JPMorgan, por exemplo, reduziu a estimativa que tinha para as vendas de minério de ferro da Vale neste ano, de 320 milhões de toneladas para 315 milhões de toneladas. A projeção oficial da Vale, divulgada no fim do ano passado, era de um volume entre 320 milhões de toneladas e 335 milhões de toneladas.

