Brasil Pesquisas on-line sobre título de eleitor crescem no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Todos os procedimentos podem ser feitos gratuitamente pela internet, no portal do TSE. Foto: Reprodução

Faltando poucos dias para o final do prazo para regularizar o título de eleitor, as pesquisas sobre o documento cresceram no País. Como “tirar título de eleitor” teve um aumento repentino nas buscas no Brasil no último mês, segundo dados do Google Trends.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que a emissão, transferência ou regularização do título para votar em 2022 deve ser feita até a próxima quarta-feira, dia 4 de maio. Todos os procedimentos podem ser feitos gratuitamente pela internet, no portal do TSE.

O que é preciso

Para emitir o título, é necessário apresentar imagens de frente e verso da identidade, uma selfie segurando o documento e um comprovante de residência. No caso de requerentes do sexo masculino, é preciso apresentar certificado de alistamento militar.

Quem pode tirar

Todos os cidadãos brasileiros que tenham, no mínimo, 16 anos, até o dia do primeiro turno das eleições podem tirar o título. Para os maiores de 18 anos, o voto é obrigatório. Entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo.

As buscas no Google também demonstram que outras dúvidas comuns foram: “como transferir o título de eleitor?”, “como fazer o título de eleitor online?” e “como regularizar o título?”.

