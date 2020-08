Celebridades Ludmilla confirma lipo na barriga e adota novo visual: “Feliz comigo mesma”

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

No bate-papo com os fãs, Ludmilla destacou sobre sua autoestima durante o pós-operatório Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla confirmou ter passado por uma lipoaspiração. No mês de julho, a intérprete de “Onda Diferente” visitou a clínica JK Estética Avançada, em São Paulo, para trocar a prótese de seu silicone e ainda repaginou o visual.

“E aí, galera. Quanto tempo não apareço aqui? Estou feliz e não aguentava mais com saudades de casa”, iniciou ela em seu Stories do Instagram. “Como vocês viram nas notícias, sim, aproveitei que iria trocar a cápsula do silicone e fiz uma lipo LAD”, revelou aos seus seguidores, neste domingo (02).

No bate-papo com os fãs, Ludmilla destacou sobre sua autoestima durante o pós-operatório. “O que importa é que eu estou me sentindo muito bem e estou feliz comigo mesma. Agora realizei mais um desejo. Depois mostro o resultado da minha barriga porque estou um pouco inchada ainda”, prometeu.

Na mesma clínica, a modelo Gabriela Versiani apostou na mesma técnica de lipoaspiração com alta definição, enquanto Rafaella Santos, irmã de Neymar, realizou uma harmonização facial completa. Exibindo novo visual, com cabelo trançado em cor rosa bebê, a cantora ainda disse ter tirado dias para descansar na quarentena: “O que eu fiz de bom nessa quarentena eu descansei, não tirava esse tempo pra mim”.

