Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Ator, cantor e agora empresário falou como administrará vida pessoal e profissional. (Foto: Divulgação)

Aos 38 anos, Thiago Fragoso é cantor, ator e agora embarcou no universo gastronômico. Ao lado do empresário Diego Senra, ele inaugurou o restaurante Me Lhama Que Voy, na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro.

Casado com Mariana Vaz e com dois filhos, Benjamin, de 9 anos e pequeno Martin, de 3 meses, ele conta que sempre teve desejo de ser empreendedor, e quando o convite foi no ramo alimentício ele se rendeu.

“Já tem algum tempo que recebo convites para investir em negócios, mas não tinham muito a ver comigo, não me identificava e por isso declinava. Com o restaurante foi diferente, eu amo a culinária peruana e senti uma identificação logo de cara”, afirma o ator.

Thiago se define um apreciador da gastronomia. “Claro que dou meus pitacos em tudo, mas quem desenvolveu o cardápio e os pratos foi o chef peruano David Vizcarra”, diz. “Lá em casa é a Mari que sabe cozinhar super bem. Eu só sei fazer macarrão e brigadeiro… Na verdade, eu sou um apreciador de comida e gosto das mais diferentes experiências ligadas a esse universo, mas só do lado da degustação”.

Thiago conta ainda como concilia sua agenda profissional com a vida pessoal e familiar. “Eu só faço o que amo, tenho essa sorte na vida. Me envolvo em tudo que me proponho a fazer e tenho uma família que me apoia e dá todo suporte para que tudo se encaixe”.

