Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Cantora fez desabafo após comentários sobre ter engordado durante a quarentena Foto: Reprodução/Instagram Cantora fez desabafo após comentários sobre ter engordado durante a quarentena. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Valesca Popozuda usou seu perfil no Twitter neste domingo (02) para rebater críticas que vem recebendo sobre seu corpo, principalmente sobre ter ganhado peso durante o período de quarentena.

“Eu vi algumas pessoas falando ‘nossa ela engordou’ … Sim eu engordei, eu estou fazendo quarentena, eu não estou mais fissurada em aparecer sarada pra ninguém me desejar ou as capas de revistas me chamarem, eu quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e eu estou feliz assim”, declarou em uma das postagens.

Em outra, garantiu que voltará a focar em seu corpo quando for voltar aos palcos, mas por uma questão de pique e não para agradar ninguém.

“Quando puder voltar a fazer show, eu vou dar uma emagrecida pra poder ter fôlego no palco, os figurinos entrarem, mas eu também não vou mais me cobrar a ter um corpo sarado porque os homens acham que fico melhor assim, sorry, eu sou feliz e de bem comigo mesma”, afirmou.

