Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Atriz contou ter descoberto diagnóstico de coronavírus em exames pré-operatórios Foto: Lourival Ribeiro/SBT Atriz contou ter descoberto diagnóstico de coronavírus em exames pré-operatórios. (Foto: Lourival Ribeiro/SBT) Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Myrian Rios é mais um dos nomes famosos que foi infectado com o novo coronavírus. A atriz de 61 anos contou ter descoberto o diagnóstico ao fazer exames pré-operatórios.

“Eu ia fazer uma pequena cirurgia, para colocar um pino num local que sofreu um desgaste no ombro. Nos exames pré-operatórios, foi detectada a Covid-19. Aí me isolei em casa”, afirmou.

“Graças a Deus foi assintomático. Não tive falta de ar, nem febre nada disso. Apenas perdi o paladar e o olfato”, continuou ela, que 40 dias depois de receber o resultado ainda não recuperou os sentidos.

Com o diagnóstico, Myrian desistiu de fazer a cirurgia por enquanto, afirmando que “não é o momento” Após descobrir a doença, ela se isolou em seu apartamento, onde está fazendo tudo sozinha desde que as gravações de “As Aventuras de Poliana”, do SBT, foram suspensas e ela dispensou sua assistente de casa.

“Agora, ainda em isolamento, acho bacana que meu síndico não fechou a academia do prédio, por exemplo. É permitido 3 pessoas no local, com todas as formas de segurança. Então, posso voltar a fazer uma caminhada na esteira, um pouco de bicicleta… Para gastar um pouco de energia!”, concluiu.

