Larissa Manoela fala sobre exposição do namoro e assuntos "polêmicos"

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Dona de uma beleza elogiada na internet, Larissa Manoela foi questionada sobre o motivo de evitar perguntas sobre "assuntos polêmicos" como sexo e política Foto: Instagram/Larissa Manoela

Larissa Manoela abriu o jogo sobre exposição do namoro, “assuntos polêmicos” e saída do SBT em entrevista para a coluna da Fábia Oliveira, do jornal O DIA. A atriz, que passou o isolamento com Leo Cidade, garantiu não se preocupar em falar sobre o relacionamento nas redes sociais.

“Sou muito tranquila em relação a isso. Acho que a gente vai aprendendo a dosar o que divide nas redes sociais ou em entrevistas e o que guarda na intimidade. E eu estou bem tranquila com esse formato que tenho hoje. Não tem o porquê de esconder. Não estou fazendo nada de errado”, afirmou.

Dona de uma beleza elogiada na internet, Larissa Manoela foi questionada sobre o motivo de evitar perguntas sobre “assuntos polêmicos” como sexo e política. “Não evito não. Mas há assuntos que geram desconforto. E todo mundo deve passar por isso, famoso ou não. Todo mundo tem um ou mais assuntos que prefere não tornar público. Aprendi que tudo bem! A gente precisa se respeitar. E tem assuntos sobre os quais posso não me sentir tão preparada para responder”, apontou.

Larissa Manoela negou ter passado por uma situação complicado nas redes sociais ou em entrevistas. “Eu acredito que seja melhor abreviar uma reposta para não dizer uma bobagem ou não ser compreendida. Claro, todo mundo erra. Mas se é um assunto sobre o qual posso aprender mais, prefiro estudar um pouco e mostrar minha opinião numa próxima entrevista. Mas eu nunca passei por nenhuma saia justa. A minha relação com a imprensa é tão bacana e saudável. E, claro, respeitosa”, destacou a artista, que mudou o visual recentemente.

Larissa Manoela explicou que a saída do SBT foi motivada pela vontade de alcançar novos voos e se desafiar em uma empresa diferente como a TV Globo. “Eu amo atuar. Amo o teatro. E foi movida a novos desafios na dramaturgia que aceitei os convites que apareceram. Desafios que apontavam por caminhos um pouco diferentes dos que eu já vinha seguindo, com tramas mais adultas e que apresentasse outras oportunidades. Foi uma decisão muito madura, que não foi tomada da noite para o dia e que só aconteceu porque houve concordância de todo mundo que estava envolvido. Não acho que seja inteligente a gente sair fechando portas”, salientou a fashionista.

