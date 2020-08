Celebridades Ivete Sangalo e marido aparecem sem aliança e levantam suspeita de separação

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Vale ressaltar que o casal está juntos desde 2008 e são pais de três filhos: Marcelo, de dez anos, e as gêmeas Marina e Helena, de dois anos Foto: Reprodução/Instagram Vale ressaltar que o casal está juntos desde 2008 e são pais de três filhos: Marcelo, de dez anos, e as gêmeas Marina e Helena, de dois anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma aparição de Ivete Sangalo e de seu marido, o nutricionista Daniel Cady, sem usar a aliança de casamento está dando o que falar.

Em uma hipótese levantada pelo jornalista Leo Dias, no último vídeo postado no IGTV de Ivete no Instagram, ela aparece sem o anel. Já nas imagens de Candy na rede social, também mostram que ele deixou de usar o acessório de compromisso.

A artista estaria hospedada na casa da irmã, Cynthia Sangalo, já Daniel está na residência do próprio casal em Praia Forte, que fica no município de Mata de São João, no Estado da Bahia. Vale ressaltar que o casal está juntos desde 2008 e são pais de três filhos: Marcelo, de dez anos, e as gêmeas Marina e Helena, de dois anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades