Celebridades Ludmilla festeja aniversário de Brunna Gonçalves e um ano de casadas: “Que seja o primeiro de muitos”

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves. Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla usou o seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (16) para parabenizar a esposa Brunna Gonçalves pelo seu aniversário. A cantora também aproveitou o post para comemorar um ano de casada com a bailarina e mostrou diversos momentos do casal em um vídeo.

“Hoje é um dia muito especial por dois motivos: primeiro é o dia da minha pessoa favorita, o dia em que você veio ao mundo trazendo muita luz pra todos a sua volta e o segundo é que estamos fazendo um ano de casadas e que seja o primeiro de muitos. Desde que você chegou aqui tudo mudou pra melhor. Te amo demais!”, escreveu Ludmilla.

Não demorou muito para que Brunna Gonçalves respondesse na publicação. “Quer me matar de chorar, né¿ Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Te amo tanto! Que seja o primeiro de muitos anos de muito amor, respeito e cumplicidade. Obrigada por tudo”, comentou ela.

Nua nas Maldivas

Ludmilla surpreendeu seus seguidores do Instagram na segunda-feira (14) ao compartilhar dois cliques em que posa nua em um cenário paradisíaco das Ilhas Maldivas. Deitada em uma espécie de rede posicionada próxima ao mar, a cantora sensualizou com uma guitarra.

“Se eu fizesse uma live hoje, que música você gostaria que eu cantasse? Sei lá, só pensando aqui”, escreveu Ludmilla, que está curtindo viagem com a esposa Brunna Gonçalves e alguns amigos.

O post rendeu diversos comentários. “Maravilhosa demais”, elogiou um internauta. “Perfeita!”, enalteceu outro. “Tu sabe ser linda, né? Nossa!”, disse um terceiro.

