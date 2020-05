Celebridades Ludmilla homenageia estudante morto: “Todas vidas importam, inclusive as pretas”

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A morte do adolescente já havia gerado revolta e pedidos de justiça de famosos Foto: Reprodução/Instagram/Ludmilla A morte do adolescente já havia gerado revolta e pedidos de justiça de famosos. (Foto: Reprodução/ Instagram/Ludmilla) Foto: Reprodução/Instagram/Ludmilla

Recuperada de uma inflamação renal, Ludmilla retornou às lives. A intérprete de “Verdinha” fez uma homenagem ao estudante João Pedro, de 14 anos, morto em ação das Polícias civil e Federal na comunidade do Salgueiro, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta semana.

A morte do adolescente já havia gerado revolta e pedidos de justiça de famosos. “Descanse em paz, João Pedro. Todos os meus sentimentos à família dele e todos os outros que perderam seus entes queridos nessa guerra louca. Todas as vidas importam, inclusive as pretas, tá?”, frisou a cantora.

Depois, a funkeira fez uma versão do “Rap da Felicidade”, famosa desde os anos 1990, trocando algumas palavras. “O pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço ao governador um pouco mais de competência”, destacando a palavra “governador”, se referindo nas entrelinhas a Wilson Witzel, que comanda o estado do Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades