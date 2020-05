Celebridades Marília Mendonça posa de body e minissaia e detalhe em foto chama atenção

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mas além do look da artista, muito exaltado pelos internautas, o que chamou atenção dos fãs foi o corpo de Marília, que, segundo eles, perdeu medidas nesta quarentena Foto: Instagram/@marilia Mas além do look da artista, muito exaltado pelos internautas, o que chamou atenção dos fãs foi o corpo de Marília, que, segundo eles, perdeu medidas nesta quarentena. (Foto: Instagram/@marilia) Foto: Instagram/@marilia

Marília Mendonça está com saudade de colocar o pé na estrada. Em isolamento social para conter o avanço do coronavírus no Brasil, a artista usou neste domingo (24) um look todo amarelo do projeto itinerante que lançou em 2019 para levar seu show para as 27 capitais brasileiras.

“Saudade do projeto ‘todos os cantos’ né minha filha?”, brincou em sua rede social. Mas além do look da artista, muito exaltado pelos internautas, o que chamou atenção dos fãs foi o corpo de Marília, que, segundo eles, perdeu medidas nesta quarentena.

“Como você emagreceu nessa quarentena, me conta?”, perguntou uma fã. “Tá magrinha”, garantiu outra. “Olha o corpão dela”, escreveu mais uma seguidora da sertaneja que tem seguido uma dieta restrita depois que assumiu ter engordado 2 kg logo no início da quarentena.

Apesar do corpo esguio da mãe de Léo, que comemorou seu primeiro Dia das Mães no início do mês, ter chamado atenção, um detalhe inusitado no banheiro da artista acabou roubando a cena no clique. “Mulher porque tem uma tomada no espelho?”, questionou uma fã. “Tô intrigada com essa tomada”, assumiu outra. “Também queria saber isso. Achei que só eu tinha visto”, divertiu-se outra seguidora. “Acho que nem ela sabe dizer”, apostou mais uma. “Que agonia essa tomada aí no meio”, assumiu outra internauta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades