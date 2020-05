Magazine Claudia Leitte se emociona ao se declarar ao marido em live: “Obrigada por tudo”

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Enquanto cantava "De janeiro a janeiro", a cantora chamou o empresário para perto de si e cantou um trecho da música Foto: Divulgação Enquanto cantava "De janeiro a janeiro", a cantora chamou o empresário para perto de si e cantou um trecho da música. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Claudia Leitte ficou com a voz embargada ao se declarar para o marido, Márcio Pedreira, durante a live feita em seu canal no Youtube, no sábado (23). Enquanto cantava “De janeiro a janeiro”, a cantora chamou o empresário para perto de si e cantou um trecho da música.

Emocionada, ela ficou com a voz embargada. “Obrigada por tudo o que você faz sempre”, declarou ela ao marido – que publicou um vídeo fofo da filha, Bella, sorrindo. No Twitter, os internautas reagiram ao momento romântico. “Tô com lágrima na tela do celular”, brincou uma. “Eu só quero alguém que cante, se emocione e diga ‘eu te amo’ que nem a Claudia Leitte fez pro marido agora”, comentou outra.

O que chamou a atenção dos internautas foi a reação de Márcio Pedreira à declaração da artista. Ao chegar perto da mulher e ela pedir para que ele tirasse a máscara de proteção – protocolo contra o contágio do Covid-19 –, o empresário negou, mas abaixou o acessório após insistência da cantora.

Enquanto Claudia cantava para ele, Márcio ficou sem graça e beijou a testa da mulher antes de deixar o local. “Marido da Claudia Leitte pouco tímido e ela chorando”, apontou um internauta no Twitter. “Vendo a live de Claudia Leitte. O que foi isso ela se declarando pra o marido e ele saindo”, comentou outra sobre o show virtual da cantora.

Outro momento que chamou a atenção dos fãs de Claudia Leitte durante a live foi a aglomeração feita pelos vizinhos de Claudia Leitte. Eles se aproximaram da casa da cantora em pranchas de stand up paddle e caiaques em uma lagoa.

