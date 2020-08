Ludmilla abriu seu coração em seu Twitter nesta sexta-feira (21) e compartilhou com seus seguidores como se sentia antes de se assumir bissexual para sua mãe, Silvana.

“O que mais me incomodava e me dava vergonha era assumir minha sexualidade para minha mãe, mas consegui me abrir e contar sobre quem eu amava e ela reagiu super bem, foi minha amiga, me apoiou e depois disso fiquei mais leve”, contou ao entrar no assunto ‘vergonhas do passado’.

Ela completou questionando seus seguidores: “Qual a vergonha que vocês jogaram pela janela?”.

Ludmilla assumiu um romance com sua bailarina Brunna Gonçalves em junho do ano passado. Seis meses mais tarde, as duas se casaram em uma cerimônia surpresa organizada pela própria cantora.

Recentemente, Ludmilla, hoje com 25 anos, revelou que passou a se identificar como bissexual por volta dos 16 anos de idade.