Brad Pitt está acusando a ex-esposa Angelina Jolie de emperrar o processo de divórcio dos dois para impedir que ele tenha mais tempo com os seis filhos. O site norte-americano The Blast relata que os advogados do ator apresentaram documentos à corte responsável pelo julgamento do caso acusando a atriz de estar criando empecilhos sem fundamentos para postergar qualquer alteração no atual acordo de guarda das crianças, que dá a Jolie maior tempo com os filhos.

O documento apresentado pelos advogados de Pitt questiona principalmente as reclamações recentes de Jolie sobre uma suposta imparcialidade do juiz do caso. Ela alega que a autoridade já teve uma relação profissional prévia com a advogada do ex. O ex-casal tem seis filhos: Maddox (19 anos), Pax (16 anos), Zahara (15 anos), Shiloh (14 anos) e dos gêmeos Knox e Vivienne (12 anos).

“O timing da requisição de Jolie mostra que essa é uma ação com motivações apenas estratégicas”, afirma o documento. “O pedido de Jolie ocorre quase simultaneamente ao agendamento do julgamento da nova guarda, para outubro de 2020, data estabelecida por ela e que precisaria ser novamente adiada.”

Na avaliação dos advogados do ator, Jolie tem consciência da inevitável mudança nos termos da guarda e, por isso, estaria empenhada em dificultar o que fosse possível até que o veredito seja determinado.

“A preocupação possivelmente legítima de Jolie de que os termos do acordo sejam alterados não são justificativa para que ela e seus advogados abusem de seus procedimentos que resultam em infrações sérias do sistema judicial.”

Jolie e Pitt brigam pela assinatura do divórcio desde o anúncio do término do casamento deles, em 2016. Desde então eles também brigam na Justiça pela guarda dos filhos. Na época do término o ator chegou a ser investigado pelo FBI após alegações de que ele teria agredido o filho mais velho, Maddox, em uma viagem de avião da família.

No momento, Jolie tem a guarda plena dos seis filhos, permitindo a Pitt visita esporádicas aos filhos e a presença agendada das crianças na casa dele. A intenção dos advogados do ator é que ele e a ex tenham a guarda compartilhada.

Junto com a notícia do The Blast apresentando as acusações dos advogados de Pitt, o site do canal de TV Fox News relata que Jolie estaria com planos de sair de Los Angeles e se mudar com os filhos para Londres, vivendo longe da indústria do entretenimento. Uma fonte próxima à atriz diz que ela gostaria de levar os filhos, deixando que eles visitassem o pai de tempos em tempos nos Estados Unidos.