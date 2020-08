Taylor encontrou a página de Vitoria no GoFundMe e decidiu presentear ela com o restante do valor que faltava. (Foto: Reprodução)

Taylor Swift tem feito algumas boas ações durante a pandemia – além de lançar um álbum surpresa para os fãs. E a cantora de 30 anos acaba de fazer mais uma. Taylor doou cerca de R$ 168,7 mil para uma ‘vaquinha virtual’ organizada por Vitoria Mario, uma adolescente que se descreve como uma “negra de 18 anos com um sonho”.

Vitoria explicou que, apesar de ter conseguido uma vaga na Universidade de Warwick, no Reino Unido, para estudar matemática, ela não tinha dinheiro para as mensalidades. Taylor encontrou a página de Vitoria no GoFundMe e decidiu presentear ela com o restante do valor que faltava para chegar ao total estipulado. A cantora ainda escreveu uma mensagem fofa: “Vitoria, conheci sua história online e me inspiro muito na sua vontade e dedicação para transformar seus sonhos em realidade. Quero presentear você com o restante do valor da sua meta. Boa sorte em tudo que você faz! Com amor, Taylor”.

Em resposta, Vitoria disse: “Minha mente explodiu. Eu queria saber como alcançar pessoas suficientes para atingir meu objetivo e agora esse milagre aconteceu. Estou muito feliz. Eu tirei 1 A e 2 As nos resultados das minhas provas recentemente e isso é a cereja do bolo!”. Vitoria explicou ainda por que ela criou o GoFundMe em um comunicado, com sua meta sendo fixada em R$ 294 mil.

Ela escreveu: “Meu nome é Vitoria Mario e sou uma jovem negra de 18 anos com um sonho. Recebi uma vaga condicional para estudar Matemática (MMath) na prestigiosa Universidade de Warwick. (…) No entanto, ainda estou em uma posição de incerteza, pois posso não conseguir frequentar a universidade devido às minhas circunstâncias. Vivo no Reino Unido há 4 anos, depois de migrar de Portugal para viver com a família em Tottenham. As barreiras socioeconômicas de não ser elegível para empréstimos/subsídios se devem não apenas ao fato de não ter uma ‘Residência’, mas também porque minha família tem baixa renda e não pode me ajudar a financiar a universidade”, disse.

“Infelizmente, o meu pai faleceu e a minha mãe continua em Portugal. Morar longe dela foi um desafio, mas foi um sacrifício que valeu a pena ser feito, aos olhos da minha família. ‘Se você conseguir uma educação universitária no Reino Unido, estará amparada para o resto da vida'”, escreveu Vitoria. “Mandei um e-mail para várias (442 para ser exata) pessoas de empresas importantes para ver se elas eram capazes de me ajudar ou apontar a direção certa, mas fui rejeitada ou deixada sem resposta. Como tempos de desespero exigiam medidas desesperadas, também fui a alguns dos códigos postais mais ricos de Londres, incluindo Kensington, para postar minha história em caixas de correio, mas infelizmente tive a mesma resposta”, continuou.