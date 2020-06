Magazine Ludmilla se prepara para realizar sonho na TV. Saiba mais

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Ludmilla se prepara para série na sua casa. (Foto: Arquivo pessoal)

A cantora Ludmilla se prepara para estrear como atriz num papel de destaque. Ela interpretará uma policial militar na segunda temporada da série “Arcanjo renegado”, do Globoplay, e já vem fazendo o treinamento em sua casa há alguns meses.

O papel foi um convite da produção da série depois que a cantora comentou nas redes ter adorado a primeira leva de episódios. Interpretar uma policial era um antigo sonho da artista. Na trama, a sua personagem terá cenas com Sara (Erika Januza), que decidirá se tornar uma policial.

Criada por José Junior, com direção geral de Heitor Dhalia, a atração bateu recordes de audiência no Globoplay. A segunda temporada começará a ser gravada assim que os trabalhos nos estúdios forem retomados com segurança, por conta da pandemia.

Agradecimento

Após ter feito um post agradecendo a Anitta e Papatinho pelo hit “Onda Diferente”, deixando Ludmilla de fora, Snoop Dogg usou as redes sociais para se redimir, postando uma nova imagem, e agradecendo dessa vez apenas a Lud.

Nos comentários, Ludmilla respondeu, agradecendo ao post. “Obrigada titio Snoop”. Pouco depois, Anitta também comentou no post.

Nos últimos dias, as cantores estão trocando farpas nas redes sociais. Ludmilla chegou a publicar um vídeo, chamando a funkeira de “ardilosa e manipuladora”. Na terça-feira (16), Lud foi convidada do “Encontro”, da TV Globo.

No bate-papo, a apresentadora falou da importância das cantoras para o cenário musical brasileiro, disse que torce por uma reconciliação e questionou se a cantora acredita que é possível.

“Lógico que é possível. Se um dia a pessoa mudar o caráter, sem caráter não adianta de nada. Se um algum dia mudar de verdade, talvez tudo comece a ir para o seu lugar e a paz comece a reinar. Eu nunca quis guerra com ninguém. Só queria ficar na minha, na paz, mas sempre fui puxada para essa briga.”

Ela comentou por que decidiu expor áudios e conversas com cantora nas redes sociais.

“Tive que expor a verdade e foi libertador para mim. Eu passei maus bocados na minha casa, de tantas pessoas falando o que não sabiam. Agora, se as pessoas falarem, quero que elas falem sabendo de tudo.”

“Quero que esse capítulo fique para lá. Porque, se não mudar de caráter, não quero essa pessoa perto de mim e nem da minha vida. Quero seguir fazendo minha música, minha arte, que é para isso que estou aqui no mundo. No dia 3/7, inclusive, tem o lançamento da minha música nova, ‘Cobra Venenosa’.”

