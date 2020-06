Cinema Morre aos 88 anos o ator Ian Holm, astro de sucessos como o “O Senhor dos Anéis”

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

A causa de sua morte está relacionada à doença de Parkinson. Foto: Reprodução

O ator britânico Ian Holm, que interpretou Bilbo Bolseiro em “O Senhor dos Anéis” e o técnico Sam Mussabini em “Carruagens de Fogo” morreu, aos 88 anos, em Londres, segundo um representante do ator. A informação foi divulgada nesta sexta (19).

Holm era membro da Ordem do Império Britânico e “morreu pacificamente no hospital, acompanhado de sua família”. A causa de sua morte está relacionada à doença de Parkinson.

Nascido em setembro de 1931, na Inglaterra, Holm recebeu diversos reconhecimentos ao longo de sua carreira, como o prêmio Laurence Olivier Award para o British Theatre, um Bafta por seu papel em The Bofors Canyon (1968) e uma indicação para Melhor Ator Coadjuvante no Oscar por sua atuação como Sam Mussabini em Carruagens de Fogo (1981).

No início dos anos 2000, interpretou o personagem Bilbo Baggins em “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, voltando a aparecer nos filmes da saga em 2003, em “O retorno do rei”.

Holm apareceu em uma série de produções, como “Brazil: O Filme” (1985), de ficção científica; a animação “Ratatouille” (2007), no qual deu voz ao personagem Skinner; “Robin e Marian” (1976), como rei João em que Sean Connery viveu uma versão envelhecida de Robin Hood. Participou ainda de “Os Bandidos do Tempo” (1981); “Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva” (1984); “Hamlet” (1990); “As Loucuras do Rei George” (1994);”O Quinto Elemento” (1997); “O Dia Depois de Amanhã” e “O Aviador” (2004).

Fotos mais recentes do ator, desenhos e fotos antigas podem ser vistas no Instagram de sua esposa, Sophie de Stempel.

