Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

O ex-casal anunciou o término no começo do mês. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-namorado da mãe de Neymar, o modelo Tiago Ramos usou seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (18), para desmentir supostas informações que foram veiculadas. Segundo Tiago, não houve agressão em Nadine Gonçalves, mãe do jogador do Paris Saint-Germain, e não foi feito qualquer boletim na delegacia contra Neymar por uma suposta briga.

“Quero deixar uma coisa bem clara: em nenhum momento, fui à delegacia prestar boletim de ocorrência contra Neymar. Por quê? Pelo fato de ser filho, entendo o comentário dele num momento de tensão, de nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe. Então jamais fiz isso [o boletim], isso não existe. Eu e a Nadine fomos, sim, à delegacia, mas para esclarecer o ocorrido e deixar bem claro que jamais houve qualquer agressão”, explicou o modelo.

Após anunciarem o relacionamento postando uma foto nas redes sociais, em abril, o casal teria passado por alguns desentendimentos por questões passadas de Tiago. Nadine teria ficado surpresa por relacionamento antigos do modelo, incluindo um trisal homossexual. Contudo, a última polêmica foi na casa do camisa 10 da Seleção Brasileira.

No dia 6 de junho, pouco antes deles anunciarem o fim da relação, o ex-casal teria se envolvido em um acidente doméstico na casa de Neymar. Eles foram à uma delegacia, em Santos, e explicaram o que teria ocorrido. Ao que se sabe, o braço de Tiago foi machucado em um acidente dentro de casa e negaram qualquer agressão.

