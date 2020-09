Magazine Luís Ernesto Lacombe estreia nesta segunda-feira na RedeTV!

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentado por Luís Ernesto Lacombe, “Opinião no Ar' estreia nesta segunda às 11h45, ao vivo. Foto: Divulgação/RedeTV Apresentado por Luís Ernesto Lacombe, “Opinião no Ar' estreia nesta segunda às 11h45, ao vivo. (Foto: Divulgação/RedeTV) Foto: Divulgação/RedeTV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (28), Luís Ernesto Lacombe apresenta o “Opinião no Ar”, um espaço aberto ao debate de ideias com exibição ao vivo para todo o Brasil. No projeto que marca sua estreia na RedeTV!, o jornalista fomentará discussões plurais e abrangentes pautadas em temas importantes do noticiário, de segunda a sexta-feira, das 11h45 às 13h.

“Trabalharemos com os fatos, abordando assuntos com discernimento e cuidado. O público pode esperar uma análise com senso crítico, um jornalismo posicionado, mas sem militância. Haverá espaço para o contraditório e muita opinião, mas sem ter a pretensão de entregar um produto conclusivo. A conclusão será sempre dos telespectadores, atentos e conectados, que sabem bem o poder que a informação correta pode lhes proporcionar”, adianta Lacombe.

O telejornal pretende integrar a agilidade do rádio à televisão em um formato dinâmico durante a cobertura das principais notícias do dia com boletins informativos e entradas ao vivo de repórteres e correspondentes da emissora. Ao lado de Lacombe, os jornalistas Amanda Klein e Silvio Navarro compõem a bancada do “Opinião no Ar”, que além dos colaboradores fixos também receberá um entrevistado a cada edição. Para aprimorar ainda mais os debates, o programa terá participações de outras fontes e comentaristas através das plataformas digitais.

Luís Ernesto Lacombe

Lacombe possui mais de 30 anos de carreira no jornalismo, atuando em coberturas nacionais e internacionais. Iniciou a trajetória em 1988 como estagiário da Rede Bandeirantes do Rio de Janeiro. Ao longo da profissão, trabalhou como repórter e apresentador na extinta Rede Manchete e, posteriormente, foi contratado pela Rede Globo, onde permaneceu durante 20 anos. Em 2017, retornou à Rede Bandeirantes como apresentador.

Amanda Klein

A jornalista trabalhou como repórter no “SBT Brasil” e comentarista de mercado financeiro na Band News. Na RedeTV! foi repórter do “RedeTV News” e do programa semanal “Aconteceu”. Apresentou o “Tema Quente”, tornou-se âncora do “RedeTVNews” e entrevistou personalidades de destaque na política, economia, educação e cultura durante os sete anos em que comandou o “É Notícia”. Atualmente retornou como interina à bancada do “RedeTV News”.

Silvio Navarro

Dedicando-se à cobertura dos fatos políticos do país nos últimos 20 anos, o jornalista e escritor Silvio Navarro trabalhou como repórter na Folha de S. Paulo, em Brasília e na capital paulista, e foi editor da revista Veja. Em 2018 migrou para o rádio ocupando o cargo de Diretor de Conteúdo Digital do Grupo Jovem Pan, atuando também como âncora e comentarista. Em agosto deste ano assumiu a editoria executiva da revista Oeste.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine