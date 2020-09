Dicas de O Sul Gal Costa comemora aniversário com live

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Gal faz 75 anos neste sábado. Foto: Reprodução/Instagram Gal faz 75 anos em 26 de setembro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gal Costa completa 75 anos neste sábado (26) e vai presentear seus fãs com um show ao vivo que será exibido pelo YouTube e pelo canal TNT, a partir das 22h.

Caetano Veloso também fez sua live, ao lado dos filhos, Tom, Zeca e Moreno, em 7 de agosto, dia de seu aniversário, quando completou 78 anos. Ele admitiu que “copiou” a ideia de Gilberto Gil, que também comemorou 78 anos, em 26 de junho, também ao vivo, num show temático de São João no YouTube. Dias antes ele ainda havia se apresentado com a cantora Iza na mesma plataforma.

O próximo passo será um álbum de regravações. Gal já afirmou que vinha pensando no projeto e que ele ganhou força na pandemia. No fim de julho, foi lançada a regravação de Baby, com o dueto de Gal e o cantor Rubel nas plataformas de streaming, além do clipe da canção. A gravação foi em fevereiro deste ano. Baby foi gravada e filmada no show de Gal, que teve participação especial de Rubel.

A cantora acredita que além da repercussão, a pandemia tem feito com que gerações mais novas se interessem mais pela obra de artistas de sua geração.

