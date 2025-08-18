Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O escritor de 88 anos está em uma UTI do Hospital Moinhos de Vento

Foto: Divulgação

O escritor Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em um hospital em Porto Alegre para tratamento de uma pneumonia. De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18) pelo Hospital Moinhos de Vento, ele está em uma UTI (unidade de terapia intensiva) para receber “todas as medidas de suporte necessárias”.

Aos 88 anos, Veríssimo tem mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em 2021. Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração.

O escritor gaúcho tem uma trajetória profissional rica, atuando como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo já publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

Foram as crônicas e os contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Mano Menezes respira aliviado após a vitória do Grêmio e desabafa sobre críticas e pressão no Brasileirão
https://www.osul.com.br/luis-fernando-verissimo-permanece-internado-em-estado-grave-em-porto-alegre/ Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Mano Menezes respira aliviado após a vitória do Grêmio e desabafa sobre críticas e pressão no Brasileirão
Inter Roger Machado explica uso de reservas e projeta virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores
Inter Protesto no Beira-Rio: jogadores do Inter são cercados após a derrota para o Flamengo no Brasileirão
Política Data definida pelo ministro do Supremo Cristiano Zanin impede que vista adie caso de Bolsonaro para 2026
Porto Alegre Parceria reduz em 86% o tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico em Porto Alegre
Brasil Comissão mista do INSS será instalada na próxima quarta-feira
Economia Ministro da Fazenda diz que os Estados Unidos querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Brasil Para maioria do Supremo, violência doméstica garante benefício do INSS
Acontece Ulbra celebra 53 anos
Política Após reunião com Trump, Putin telefona para Lula e avalia o encontro como positivo
Pode te interessar

Porto Alegre Parceria reduz em 86% o tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico em Porto Alegre

Economia Vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre superam projeção e ultrapassam R$ 200 milhões

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Porto Alegre Escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está hospitalizado em estado grave em Porto Alegre