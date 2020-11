Magazine Luísa Sonza conta que foi pedida em namoro por Vitão na frente do pai

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Cantora postou registros no maior chamego com o namorado e respondeu seguidores. (Foto: Reprodução/Instagram)

Luísa Sonza usou seu Instagram Stories para responder a perguntas de fãs e entregou um detalhe curioso do namoro dela com o também cantor Vitão, com quem assumiu o romance no início de setembro.

Quando um(a) fã perguntou se houve pedido de namoro, Sonza brincou: “ele não pediu na frente do meu pai, não, né? Ele não pediu pra namorar comigo na frente do meu pai não, né?”

Uma seguidora ainda se declarou a Vitão. “É meu crush, amo o jeito dele, amo o sorriso, amo a voz, amo cabelo, amo o charme dele”. Sonza, então, levou a declaração com muito bom humor e concordou: “ai, mulér [sic], ele também é o meu kkkkk amo isso aí, tudo e muito mais.”

Luísa e o humorista Whindersson Nunes se separaram em abril deste ano e a cantora mandou um recado aos seguidores depois do ex assumir o romance com Maria Lina Deggan, com quem fez uma viagem para Tocantins.

“Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo, não façam igual fizeram e fazem comigo”, escreveu a cantora, sem especificar do que estava falando. Vale lembrar que quando assumiu o namoro com Vitão, Luísa foi muito atacada nas redes sociais.

Não é de hoje os boatos de que Whindersson estaria vivendo um novo romance. Em julho, ele foi visto abraçado com Maria Lina durante viagem para o Ceará. Porém, os dois só apareceram mesmo juntos em uma foto na última segunda-feira (2), quando Maria publicou um clique ao lado de Whindersson, para delírio dos fãs, mas apagou após ver a repercussão da imagem. Os dois fizeram uma viagem para o Jalapão, no Tocantins.

