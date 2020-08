Celebridades Luísa Sonza desabafa sobre rivalidade entre artistas: “Só ferra todos nós”

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Cantora falou sobre o assunto no Twitter e pediu a união dos fãs do pop nacional

Luísa Sonza fez um desabafo sobre a rivalidade que criam entre os artistas do pop nacional neste domingo (02). A cantora falou do assunto no Twitter e pediu para as pessoas que gostam do gênero se juntarem.

“Cara, entendam de uma vez por todas que criar rivalidade entre artistas pop só ferra todos nós. O sertanejo é o que é hoje em dia porque houve união entre todos. Fãs de pop, se unam! Se vocês gostam e querem ver esse estilo e os artistas do gênero crescendo, se unam. União faz a força”, escreveu ela.

Luísa ainda fez um post sobre rivalidade feminina, principalmente sobre a compararem constantemente com Anitta. “Não preciso nem falar nada, né?”, publicou ela, que recebeu o apoio de seus seguidores. “Lenda”, disse um. “Relaxa Luísa, o que vale é a sua amizade com a Anitta. Essas pessoas tóxicas dá internet são sem futuro”, declarou outro. “Arrasou”, elogiaram mais alguns.

